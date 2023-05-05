Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği davada mahkeme ara kararını açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 43 işçinin hayatını kaybettiği davada ara karar verildi. Mahkeme 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken davayı müşteki ifadelerinin alınması için 24 Temmuz 2023 tarihine erteledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen grizu kaynaklı patlamada 41'i olay günü, 2'si ise tedavi altındaki hastanede olmak üzere 43 madenci hayatını kaybetti. Bartın Adliyesinde geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davanın ilk duruşması 25 Nisan 2023 tarihinde başladı. Duruşmada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame okundu. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç'in savunmalarını tamamlaması sonrasında tutuklu sanıklar müşteki avukatlarının sorularına cevap verdi.

Davanın 4 gün süren ilk duruşmasının sonunda verilen ara kararda 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tutukluluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın ise adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi.

Davanın 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan ve 3 gün süren 2'nci duruşmasında ise tutuksuz yargılanan sanıkların ve tutuklu-tutuksuz sanık avukatlarının savunmaları dinlendi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç'in tutukluluklarının devamına karar verdi. Ayrıca patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğündeki maden ocağında değerlerin normale dönüp dönmediğinin tespiti için her ayın 15'inde gaz ölçüm değerlendirilmesi yapılması ve bu çalışmanın kameralarla kayıt altına alınmasına karar verildi. Davanın duruşması müşteki ifadelerinin alınması için 24 Temmuz 2023 tarihine ertelendi. - BARTIN