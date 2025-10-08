Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Kısa Sürede Bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede bulundu.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hoşnaz Altunal, jandarma ekiplerinin hızlı ve yoğun çalışması sonucu sağ salim bulundu. Edinilen bilgiye göre, Altunal'ın sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Saat 11.30 sıralarında alınan ihbar üzerine Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 30 personelin katıldığı arama çalışmalarında çevredeki ormanlık alan ve dere yatakları tarandı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde bulunan Hoşnaz Altunal, sağlık kontrolünden geçirilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Daha sonra yaşlı kadın ailesine teslim edildi. - ARTVİN