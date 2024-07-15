Alzheimer hastası yaşlı kadın 18 gündür bulunamadı

KOCAELİ - Kocaeli'de 18 gün önce kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın hala bulunamadı.

Kocaeli Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Emine Yıldırım'dan 28 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Gece saatlerinde tek başına evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım'ı oğlu her yerde arıyor. Alzheimer hastası olan kadından uzun süredir haber alamayan 8 çocuğu, endişeli şekilde bekliyor. Durumu polise haber veren ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

18 gündür annesini her yerde arayan Hasan Yıldırım, "Annem gece saatlerinde evin yakınında kayboldu. Çok endişeliyiz, durumu her yere bildirdik. Emniyet güçleri yer yerde arıyor. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz" dedi.