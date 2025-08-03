Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Zeytinlikte Ölü Bulundu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası bir kişi, zeytinlik alanda ölü bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde, Alzheimer hastası bir kişi zeytinlik alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Fener Sokak yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın Mustafa S. (80) olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mustafa S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, yaşanan acı olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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