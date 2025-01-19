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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Uçurumdan Düşüp Kurtarıldı

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Uçurumdan Düşüp Kurtarıldı
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Ordu'da Alzheimer hastası 85 yaşındaki Kazım Ç., evinin yanında bulunan uçurumdan düşerek dereye yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası yaşlı adam sedye ile kurtarılarak ambulansa sevk edildi.

Ordu'da uçurumdan yuvarlanarak dereye düşen Alzheimer hastası yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay, Perşembe ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Kazım Ç. (85), evinin yanındaki uçurumdan düşerek dere içerisine yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yaşlı şahıs dere içinden sedye ile çıkartılarak ambulansa sevk edildi.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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