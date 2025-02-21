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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Sokak Köpeklerinin Saldısına Uğradı

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Diyarbakır'da 77 yaşındaki Alzheimer hastası bir adam, evine giderken kayboldu ve başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak 25 yerinden ısırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumu dikkat çekti.

Diyarbakır'da evinin yolunu karıştıran 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 25 yerinden ısırılan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, 19 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde Alzheimer hastası N.T. (77), evine gitmeye çalışırken yolunu kaybetti. Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam, 25 yerinden ısırılması sonucu yaralandı. N.T.'ye ilk müdahale evine sığındığı Mehmet Emin Eyidoğan ve ailesi tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Mehmet Emin Eyidoğan, akşam saatlerinde eşinin kendisine haber verdiğini belirterek, "'Bir dayı var, herhalde dövmüşler' dedi. Üstü başı hep çamur, yırtık. İlk başlarda ölü sandık. Çok yorulmuştu, çok hırpalanmıştı. Daha sonra köpeklerin ısırdığını söyledi. Her tarafı kanlar içindeydi, ambulans çağırdık. Ambulansla hastaneye kadar eşlik ettim. İlk etapta yanında kimsesi yoktu. Daha sonradan oğlunu aradım, oğlu geldi. Elbiselerini yırttık, her tarafı parçalanmıştı. Tarif ettiğine göre iki defa birçok köpek tarafından ısırılmıştı. Yolunu da kaybetmiş, yanlışlıkla köpek sürüsüne dalmış" dedi.

Çocuklarının sabah 06.30'da okula gittiğini ifade eden Eyidoğan, "Oğlum, iki gündür korkudan okula gidemiyor. Biz de böyle sürekli temkinliyiz, sürekli korkuyoruz. Çoğu zaman çocuklara eşlik ediyoruz. Yetkililerden talebimiz şudur; biran önce ne gerekiyorsa yapsınlar" şeklinde konuştu.

Korktuğu için okula gidemeyen Furkan Eyidoğan ise, "Köpeklerden dolayı okula gidemiyorum, çok korkuyorum. 06.00'da kalkıyorum gidiyorum, annem bana eşlik ediyor. O bile korkuyor. Evin önüne kadar geliyorlar. Bazen beni kovalıyorlar, ben de kaçıyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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