Alzheimer Hastası Kayıp Hasta Ormanlık Alanda Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp Hasta Ormanlık Alanda Bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan Alzheimer başlangıcı olan H.D., yapılan havadan ve karadan arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan bir kişi havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonunda, mahallesinden 2,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Olay, Çine ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.A.D. isimli şahıs Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek Alzheimer başlangıcı olan ve düzenli olarak epilepsi ilacı kullanan eşi H.D.'nin sabah saatlerinde evden çıktığını ve ulaşamadığını beyan ederek ihbarda bulundu. Saat 18.30 sıralarında yapılan ihbarın ardından harekete geçen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Timi, JAK Timi, İstihbarat unsuru (İHA), İz Takip Köpek Timi ve 1 Trafik Timi ile arama faaliyetine başlandı. Aynı gün saat 21.30 sıralarında karadan sonlandırılan arama faaliyeti İHA ile havadan devam etti. 25 Temmuz 2025 günü (bugün) saat 07.00 itibariyle tekrardan karadan arama faaliyeti başlatılırken, kayıp H.D. isimli şahıs saat 08.15 sıralarında ormanlık alan içerisinde köyden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta bilinci açık, herhangi bir yaralanması olmadan sağ olarak bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından H.D. bulunduğu yerden ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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