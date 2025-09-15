Haberler

Alzheimer Hastası Kadın Eskişehir'de Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Eskişehir'de Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 yaşındaki Alzheimer hastası Hatun Işıksoy, Eskişehir'de kaybolduktan sonra sağ salim bulundu. Geceyi dışarıda geçiren kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de kaybolan alzheimer hastası 74 yaşındaki Hatun Işıksoy sağ salim bulundu. Geceyi dışarıda geçirdiği öğrenilen kadın, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Gündoğdu Mahallesi Seçil Sokak üzerinde yalnız başına yaşayan Hatun Işıksoy, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Alzheimer hastası ve 3 çocuk annesi olduğu belirtilen Işıksoy, bugün Yeşiltepe Mahallesi'nde sağ salim bulundu. Geceyi dışarıda geçiren kadının tedbir amacıyla ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Ataman'ın üzüntüsünü biraz hafifletecek gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.