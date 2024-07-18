Alzheimer Hastası Kadın Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Alzheimer hastası kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Tatil için Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'ne gelen Alzheimer hastası Ayşe Burhan (70), girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın bir halde kıyıya çıkarılan Burhan, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Burhan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR