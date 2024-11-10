Alzheimer Hastası Davut Akkaya, 2 Gün Sonra Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Davut Akkaya (66), Köşk ilçesinde bir bahçede uyurken bulundu.

Nazilli'de yaşayan 66 yaşındaki Alzheimer hastası Davut Akkaya, 2 gün önce kayboldu. Evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından yaşlı adamın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 2 gündür yürütülen çalışmalar sonunda yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından Köşk ilçesi Ahatlar Mahallesi'ndeki bir bahçede uyurken bulundu. Akkaya'yı kurtaran ekipler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından karakola götürdü. Yaşlı adamın bulunduğu haberini alan ailesi, Akkaya'yı teslim almak için Köşk'e gitti. Sağlıklı bir şekilde Davut Akkaya'ya kavuşan ailesi, jandarma ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN