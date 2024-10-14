Alzheimer Hastası Baba, Oğlunun Evini Ateşe Verdi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası bir baba, oğlunun evini tinerle ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Olay sonrası baba gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası baba H.B. oğlu Y. B'nin evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen baba H.B., aynı mahallede oturan oğlunun evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında baba H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. - ÇANAKKALE