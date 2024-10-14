Üye Girişi
Haberler

Alzheimer Hastası Baba, Oğlunun Evini Ateşe Verdi

Alzheimer Hastası Baba, Oğlunun Evini Ateşe Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası bir baba, oğlunun evini tinerle ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Olay sonrası baba gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası baba H.B. oğlu Y. B'nin evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen baba H.B., aynı mahallede oturan oğlunun evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında baba H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayvacık 3-sayfa Güncel Baba Suç

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da devlet hastanesinde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

 Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne? 14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.