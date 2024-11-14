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Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Bulundu

Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 90 yaşındaki Makbule Sertbaş, yapılan arama çalışmaları sonucunda evine 400 metre uzaklıkta bir su birikintisinde cansız bedeniyle bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası 90 yaşındaki kayıp Makbule Sertbaş'ın cansız bedeni 53 saat sonra evinin yaklaşık 400 metre ilerisinde ufak su birikintisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 12 Kasım Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve çok sayıda gönüllü ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllüler Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 53 saatlik arama çalışmaları sonucunda evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta ufak su birikintisinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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