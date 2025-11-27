Alzheimer Hastası 75 Yaşındaki Adam Kayıp, Sağ Olarak Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bağdamları Mahallesi'nde gece saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kısa sürede sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında Milas Jandarma Karakol Komutanlığı'na 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar'ın kayıp olduğu ihbarından bulunuldu. Jandarma ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarını başlattı. Durumun Muğla İl AFAD Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle birlikte AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Gece boyunca Bağdamları Mahallesi ve çevresinde yapılan koordineli arama çalışmaları sonucunda Bahar, sabahın erken saatlerinde ekipler tarafından sağ olarak bulundu. İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA