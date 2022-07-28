Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında basınç tankının patlaması sebebiyle yangın çıktı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında basınç tankının patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama, STR Grup isimli alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada basınç tankının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir işçinin tedavisi ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title