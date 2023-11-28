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Altıntaş'ta Sahte Alkol Operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, içinde sahte alkol olduğu düşünülen çeşitli ebatlardaki şişelere el konuldu. Operasyonda ayrıca silah kılıfı ve boş mermi kabı da ele geçirildi.