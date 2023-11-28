Altıntaş'ta Sahte Alkol Operasyonu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, içinde sahte alkol olduğu düşünülen çeşitli ebatlardaki şişelere el konuldu. Operasyonda ayrıca silah kılıfı ve boş mermi kabı da ele geçirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekiplerince eğlence mekanına düzenlenen operasyonda içinde sahte alkol olduğu düşünülen çeşitli ebatlardaki şişeye el konuldu.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eğlence mekanında yapılan aramada, içinde sıvı şeklinde sahte alkol olduğu düşünülen 3 adet 0,5 litre pet şişe, 1 adet 2,5 litrelik yarım dolu şekilde pet şişe, 3 adet yarım dolu şekilde cam alkol şişesi ve 1 adet ağzı açılmamış cam alkol şişesi ele geçirildi. Ayrıca bir adet silah kılıfı ve 1 adet boş mermi kabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi H.S. (60) ve işyeri işletmecisi L.D. (56) isimli şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA