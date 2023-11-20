Altıntaş'da korkutan yangın
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şanlıyurt köyünde bir evin bacasında çıkan yangında evin çatısı hasar gördü.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şanlıyurt köyünde bir evin bacasında çıkan yangında evin çatısı hasar gördü.
İlçeye bağlı Şanlıyurt köyünde gece saatlerinde Alaattin G.'ye ait evin bacasında çıktı. Yangın köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Altıntaş İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin çatısı hasar gördü. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa