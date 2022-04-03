Altınova'da traktör kazası: 1 ölü - Haberler

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Altınova'da traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altınova'da traktör kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, DSİ'nin drenaj kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, DSİ'nin drenaj kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Tamer Kalkan, Sahil Yolu mevkiinde DSİ'ye ait drenaj kanalına traktörü ile devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kalkan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Tamer Kalkan'ın yaşamını kaybetmesi bölge sakinlerince büyük bir üzüntüyle karşılandı. Evli ve 3 çocuğu olan Kalkan'ın oğlu Alper'in de 20 gün kadar önce Balıkesir'in Balya yolunda geçirdiği traktör kazasında yaralandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Altınova'da traktör kazası: 1 ölü

Altınova'da traktör kazası: 1 ölü

Altınova'da traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Traktör, 3. Sayfa, Haberler

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