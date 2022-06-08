Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler

Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü Yalova'nın Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını kısa sürede söndürüldü. Yalova'nın Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını kısa sürede söndürüldü. Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, anız yangınlarının büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade ederek, "Bahçe temizliği amacıyla ateş yakmayınız. Anız yangınları tehlikelidir. Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılarak çevresine zarar vermektedir. Doğal yaşamdaki canlılara zarar vermektedir. Hava kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliğine ve trafik kazalarına neden olmaktadır" dedi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Yalova Bahçe 3. Sayfa Haberler

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