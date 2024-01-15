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Altınova'da Marketlerde Fiyat Denetimi Yapıldı

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Yalova Altınova'da faaliyet gösteren marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat denetimi yapıldı.

Yalova Altınova'da faaliyet gösteren marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat denetimi yapıldı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere giderek bir dizi denetimlerde bulundu.

Ekipler, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti. Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçmeyi arzu ettiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, "Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol edilsin. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkabilecek fahiş fiyat uygulaması gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilecek" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınova Zabıta Yalova 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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