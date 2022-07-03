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Altınova'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Altınova'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Altınova ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Altınova Cumhuriyet Mahallesi Stadyum Caddesi Leylak Sokak'ta bir binanın 3. katındaki çalışma odasında yangın çıktı. Yangına, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangın evin diğer bölümleri ve çatıya ulaşmadan söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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