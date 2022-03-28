Altınova'da çatı yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler

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Altınova'da çatı yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altınova'da çatı yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Fıratlar Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını büyümeden söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Altınova'da çatı yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

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