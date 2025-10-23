Haberler

Altınordu İlkokulu Mezunları 100. Yıl İçin Dernek Kuruyor

Altınordu İlkokulu Mezunları 100. Yıl İçin Dernek Kuruyor
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Altınordu İlkokulu'nun mezunları ve çalışanları, okulun 100. yılı öncesinde bir dernek kurma kararı aldı. Derneğin amacı, okulu geliştirmek ve Cumhuriyet'in eğitim mirasını yeni nesillere aktarmak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılan ve ilçenin köklü eğitim kurumlarından biri olan Altınordu İlkokulu'nun mezunları ile çalışanları, okulun 100. yılı öncesinde bir araya gelerek dernek kurma kararı aldı.

Altınordu Okulu'nun 1926 yılında kurulduğunu hatırlatan eski mezunlardan Başarı Okçu, "Cumhuriyetimizin Salihli'deki ilk okulu olan Altınordu, 2026 yılında 100. yılını kutlayacak. Hem bu anlamlı yıldönümünü en güzel şekilde kutlamak hem de okulumuzu daha da geliştirmek amacıyla bir dernek kurma kararı aldık. Derneğimizin kuruluş sürecinin ardından, mezunlarımız ve okul çalışanlarımızla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz." Dedi.

Okçu, kurulacak derneğin amacının sadece kutlama faaliyetleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda okulun tarihine sahip çıkmak, dayanışmayı güçlendirmek ve yeni nesillere Cumhuriyet'in eğitim mirasını aktarmak olduğunu da vurguladı. - MANİSA

