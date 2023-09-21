Altındağ'da Yağma Şüphelisi İntihar Etti

Altındağ ilçesinde 'yağma' suçlamasıyla aranan bir şüpheli, tartıştığı bir kişiyi vurduktan sonra intihar etti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 'yağma' suçlamasıyla hakkında arama kararı olan M.A., tartıştığı N.A.yı tabancayla bacağından vurup kaçtı. Polisi karşısında gören M.A. evine girerek, elindeki iki tabancadan birini başına ateşleyip yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Yıldırım Beyazit Mahallesi Bentderesi Caddesi'nde dolmuş duraklarının olduğu bölgede meydana geldi. Silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri N.A.'nın bacağından tabanca ile vurulduğunu ve hastaneye gittiğini, saldırıyı 'yağma' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan M.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

BİR TABANCAYI BAŞINA, BİR TABANCAYI DA POLİSLERE DOĞRULTTU

Ekiplerin çalışmaları sonucu; şüpheli M.A.'nın, elindeki 2 tabancayla General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bulunan evine girmek üzere olduğu tespit edildi. M.A., polisi görünce tabancalardan birini başını dayadı, diğer tabancayı ise polis ekiplerine doğrulttu. M.A., polisin müzakerelerine karşılık vermeyip, evine girdi. M.A.'nın evinden bir süre sonra silah sesi duyuldu. Eve giren ekipler M.A.yı kanlar içerisinde bulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başına dayadığı tabancayı ateşleyen M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.