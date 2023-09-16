Altındağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Şüphelinin adresinde uyuşturucu hap, esrar ve poşetlenmemiş esrar ele geçirildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kale Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen T.O'nun adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde 707 adet uyuşturucu hap, satışa hazır halde 282 adet folyoya sarılı esrar ve 32 gram poşetlenmemiş esrar ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.