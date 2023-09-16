Altındağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Şüphelinin adresinde uyuşturucu hap, esrar ve poşetlenmemiş esrar ele geçirildi.