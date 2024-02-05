Altındağ'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta yürüyen çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Altındağ ilçesi Sarayönü Caddesi'nde sokakta yürüyen çocuğa bir anda sokak köpekleri saldırdı. Sürü halinde gezen köpekler, yolda yürüyen çocuğun üzerine doğru havlayarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların koşmasıyla köpekler kaçarken, küçük çocuk korkmuş bir şekilde yoluna devam etti. - ANKARA