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Altındağ'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuk, sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler kaçarken, çocuk korku içinde yoluna devam etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta yürüyen çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Altındağ ilçesi Sarayönü Caddesi'nde sokakta yürüyen çocuğa bir anda sokak köpekleri saldırdı. Sürü halinde gezen köpekler, yolda yürüyen çocuğun üzerine doğru havlayarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların koşmasıyla köpekler kaçarken, küçük çocuk korkmuş bir şekilde yoluna devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altındağ Ankara Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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