Altındağ'da şiddet gören eşinin akrabalarını öldüren şahıs tutuklandı

Altındağ ilçesinde şiddet gördüğü için evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobiliyle ezerek öldüren İbrahim Çam tutuklandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, şiddet gördüğü için evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobiliyle ezerek öldüren İbrahim Çam (30), tutuklandı.

İbrahim Çam, 23 Haziran'da şiddet gördüğü için 2 çocuğunu da alarak evi terk eden eşi Çağla Çam'ın (27) sığındığı baba evine gitti. İbrahim Çam ve aile fertleri arasında evin önünde tartışma çıktı. Aile fertlerine tehditler savuran İbrahim Çam, aracını eşinin akrabalarının üzerine sürdü. Çam'ın, otomobiliyle ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim Çam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çam, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.