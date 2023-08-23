Altındağ'da Elektrik Hattı Çalışmaları Sırasında İşçilere Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Altındağ'da elektrik hattı çalışmaları yapan 4 işçiyi silahla yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğantepe'de elektrik hat çalışmaları yapan taşeron firma personelleri ile mahalleli arasında sözlü münakaşa yaşandı.

Tartışma, tarafların birbirlerine taş atmalarıyla büyüdü. Kavga sonrası olay yerine gelen bir minibüsten çalışanlar üzerine ateş açılması sonucu görevli V.T, F.K, H.K. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı işçileri hastaneye sevk etti, olay yerinde iki tüfek kartuşu buldu.

Şüphelilerin tespitine yönelik yürütülen çalışmada, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan ve plakası tespit edilen araç terk edilmiş halde bulundu.

Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler N.Ç, Ç.G, D.Ç. ve Ç.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.