Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı. Ankara'da etkili olan sağanak yağış Altındağ ilçesi Uzunburun mevkiinde bulunan çiftliklerde de su baskınlarına neden oldu. Hayvanlar çiftliklerden zorlukla kurtarıldı. Öte yandan Kahrdamankazan Peçenek köyünde de dereler taştı. - ANKARA Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ Ankara su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı - Haberler

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