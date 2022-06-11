Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı - Haberler

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Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Altındağ ilçesi Uzunburun mevkiinde bulunan çiftliklerde de su baskınlarına neden oldu. Hayvanlar çiftliklerden zorlukla kurtarıldı. Öte yandan Kahrdamankazan Peçenek köyünde de dereler taştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara su 3. Sayfa Haberler

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