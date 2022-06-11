Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı - Haberler

Altındağ'da çiftlikleri sel suları bastı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış Altındağ ilçesi Uzunburun mevkiinde bulunan çiftliklerde de su baskınlarına neden oldu. Hayvanlar çiftliklerden zorlukla kurtarıldı. Öte yandan Kahrdamankazan Peçenek köyünde de dereler taştı. - ANKARA
Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES— Haberler (@Haberler) June 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa