Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı - Haberler

Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Başkent'in Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, selin geldiğini gören 27 yaşındaki bir vatandaş aracından inerek selden kurtulmaya çalıştı. Akıbeti belli olmayan vatandaş için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa