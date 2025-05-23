Altındağ'da Apartmanda Yangın Çıktı

Altındağ'da Apartmanda Yangın Çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir apartmanın beşinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki bir dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bir binanın beşinci katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürülürken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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