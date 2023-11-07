Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan vahşetin ardından tutuklu sanık Berk Erdoğan 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin sebebi olarak altın iddiası gösterildi.

Altın iddiasıyla öldürülen 4 kişilik Güner ailesinin sanığına ceza yağmuru

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 4 kişilik ailenin 'altın iddiasıyla' öldürülmesiyle ilgili görülen davada, tutuklu sanık Berk Erdoğan 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2022 yılının Mart ayında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner (26), yüzleri kesilerek ve silahla vurularak evlerinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Öldürülen 26 yaşındaki Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, Güner ailesinin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra ailesiyle beraber Çorlu'ya taşınan 'Sarı' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki Berk Erdoğan'ı gözaltına almış, Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayetle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetlerin işlenme nedeninin, öldürülen Anıl Güner'in "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" diye çevresinde konuşması olduğu belirtilerek, Berk Erdoğan'ın da bu para ve altınları almak için eve gittiği ifade edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Berk Erdoğan, tutuksuz yargılanan eşi Cansu Erdoğan, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cansu Erdoğan'ın beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Berk Erdoğan ise 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Berk Erdoğan, "Ben kimseyi öldürmedim, beraatimi istiyorum" dedi.