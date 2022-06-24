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Altın dişli sahte bayan savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altın dişli sahte bayan savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı Yaşlı kadını 30 bin lira dolandıran yabancı uyruklu kadın, JASAT'ın 'Kod Altın Diş' operasyonuyla yakalandı Mahkemeden serbest bırakılan kadın dolandırıcı, savcının itirazı üzerine yurt dışına kaçmak üzereyken ikinci...

Altın dişli sahte bayan savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı

Yaşlı kadını 30 bin lira dolandıran yabancı uyruklu kadın, Jasat'ın 'Kod Altın Diş' operasyonuyla yakalandı

Mahkemeden serbest bırakılan kadın dolandırıcı, savcının itirazı üzerine yurt dışına kaçmak üzereyken ikinci kez yakalanıp tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadını 30 bin lira dolandıran yabancı uyruklu kadın, ağzındaki tek altın diş sayesinde yakalandı. Jasat'ın bozdurduğu altın ve dövizlerden gelen parayla eğlenirken yakaladığı şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkmaya hazırlanırken ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşan Perihan Ç. ile irtibata geçen şüpheli, yaşlı kadını "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek" yalanıyla kandırdı. Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığın anlatı.

Altın dişinden yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Dolandırılan Perihan Ç.'den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen Jasat, altın dişli kadının peşine düştü. "Kod Altın Diş" adı verilen soruşturmada titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, ön dişlerinden birisi altın kalama olan Leman N.'nin izine il merkezindeki bir döviz bürosunda rastladı. Adım adım takip edilen sahte savcı, 10 saat içerisinde yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Yaşlı kadından dolandırdığı paraları suç ortaklarına ulaştıramadan yakalanan Leman N., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı. Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulana bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

Bu karar üzerine JASAT ekipleri tarafından yurt dışına çıkmak için İl Göç İdaresine müracaat eden şüpheliyi, yurt dışına kaçamadan ikinci kez yakaladı. Yeniden mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - 3. Sayfa

JASAT 3. Sayfa Haberler

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