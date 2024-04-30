Altı ilde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütleri çökertildi
Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta gerçekleştirilen 'MAHZEN-35' operasyonlarında, Engin Tatar, Mehmet Canbaz, Eyyüp Doğruer, Recep Örnek, Okday Gün ve Erkan Saltık'ın liderlik yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşları dahil olmak üzere 46 şüpheli gözaltına alındı.
6 ilde düzenlenen "MAHZEN-35" operasyonlarında; Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı. - ANKARA