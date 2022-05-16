Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Haberler

Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündüBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçite çarparak ikiye bölündü; 1 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Altgeçite çarpan sondaj aracı ikiye bölündü
BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçite çarparak ikiye bölündü; 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye mahallesi altgeçitinde meydana geldi.
Sürücü Rıdvan Ezimyönetimindeki 63 09 113 plakalı sondaj aracı, altgeçitten geçmek isterken tavanına çarptı. Çarpmanın araç ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa