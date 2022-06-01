Alt geçitte korkutan kaza: Hurdaya dönen lüks cipten hafif yaralı kurtuldu - Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cip takla attı. Aracın adeta hurdaya döndüğü kazayı sürücü hafif yara alarak atlattı.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçidin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami istikametinden Atatürk Spor Salonu istikametine ilerlemekte olan E.E. idaresindeki BMW marka lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, duvara çarparak takla attı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkartılan yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Cipin hurdaya dönmesiyle neticelenen kazayı hafif yaralı atlatan E.E., hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa