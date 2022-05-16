Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü - Haberler

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Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçide çarparak ikiye bölündü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada su sondaj aracı, alt geçide çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Sürücü Rıdvan Ezim (27) yönetimindeki 63 09 113 plakalı sondaj aracı, alt geçitten geçmek isterken tavanına çarptı. Çarpma sonucu araç ikiye bölünürken, sürücü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, Kaza, su, 3. Sayfa, Haberler

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