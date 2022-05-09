Alpaslan Kuytul, işadamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındı - Haberler

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Alpaslan Kuytul, işadamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alpaslan Kuytul, işadamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındı

Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın geçtiğimiz yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence" suçlarından gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Kuytul, İş Adamı, Eylül, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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