Alparslan Kuytul'un serbest kalması için izinsiz gösteri yapan 7 Furkancı tutuklandı - Haberler

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Alparslan Kuytul'un serbest kalması için izinsiz gösteri yapan 7 Furkancı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alparslan Kuytul'un serbest kalması için izinsiz gösteri yapan 7 Furkancı tutuklandı

Adana'da iş adamının kaçırılması olayına karıştığı öne sürülerek tutuklanan Alparslan Kuytul'un serbest kalması için Konya'da izinsiz gösteri yapan ve polise mukavemet gösteren 7 zanlı tutuklandı.

Adana'da iş adamının kaçırılması olayına karıştığı öne sürülerek tutuklanan Alparslan Kuytul'un serbest kalması için Konya'da izinsiz gösteri yapan ve polise mukavemet gösteren 7 zanlı tutuklandı.

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 9 Mayıs günü yakalama kararı çıkartıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Kuytul, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

12 Haziran günü Konya'da Furkancılar, Kuytul'un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapmak istedi. Polis gösteri yapanları dağılmaları için uyardı. Ancak kalabalık dağılmayınca polis kendilerine direnip mukavemet gösteren 22 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar 13 Haziran günü izinsiz gösteri yapmak ve polise mukavemetten adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken geri kalanlar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Kuytul Konya Adana 3. Sayfa Haberler

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