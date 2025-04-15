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Almanya Genelkurmay Başkanı Ankara'da
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile görüştü. Görüşmede Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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