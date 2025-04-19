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Almanya'dan Türkiye'ye Uzanan Dolandırıcılık Operasyonu: 'Hells Angels' Bağlantısı

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İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, Almanya'da kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 milyon 850 bin Euro'yu Türkiye'ye göndermiş. Şüphelilerden biri, Hells Angels üyesi olduğu belirlenen A.E.A.'nın, Berlin'de 2014'teki bir cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan dolandırıcılık operasyonu: 'Hells Angels' grubuyla bağlantısı ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ilde, Almanya'da kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahısların, elde ettikleri 2 milyon 850 bin Euro'yu Türkiye'deki banka hesaplarına yatırılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İki ülke arasında koordineli olarak yürütülen soruşturmada yakalanan ve 'Hells Angels' örgütü üyesi olduğu belirlenen A.E A.'nın Berlin'de 2014'te öldürülen Tahir Özbek cinayeti nedeniyle müebbet hapis cezası aldığı ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin Alman vatandaşlarından haksız menfaatle temin ettikleri 2 milyon 850 bin Euro'nun bir kısmının Türkiye'de bulunan şüphelilere gönderildiği belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucu 10 şüpheli tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A isimli 10 şüpheli "suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca ve çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan A.E.A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' üyelerinden biri olduğu öğrenilen A.E.A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'Müebbet hapis cezası' aldığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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