Almanya'dan Adana'ya gelen ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Almanya'dan Adana'ya gelen ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu
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Almanya doğumlu 22 yaşındaki E.K., Adana'da makas atarak neden olduğu zincirleme kazada ehliyetsiz olduğu tespit edilince 27 bin 944 TL ceza aldı. Kaza, Çukurova ilçesinde meydana geldi ve yaralanan olmadı.

Almanya'da yapamayacağını Adana'da yaptı: Sürücü ehliyetsiz çıktı, 27 bin 944 TL ceza kesildi

Almanya doğumlu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki sürücü makas atmak isterken kazaya neden olup ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 27 bin 944 TL para cezası kesildi

ADANA - Adana'da makas atmaya çalışan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya yol açmıştı. Almanya doğumlu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki sürücü ehliyetsiz çıkarken, 27 bin 944 TL para cezası kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 01 CSL 04 plakalı otomobille trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca vurdu. Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri sürücü E.K.'nin ehliyetinin olmadığını belirledi. E.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten toplamda 27 bin 944 TL para cezası uygulandı.

Sürücünün Almanya doğumlu olduğu ve oradan geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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