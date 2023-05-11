Almanya'daki silahlı saldırıda saldırganın ve kurbanların Türk oldukları ortaya çıktı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin ve saldırganın Türk oldukları ifade edildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Stuttgart kentinde bulunan Sindelfingen'da bir otomotiv fabrikasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği ortaya çıktı. Görgü tanıkları, hayatını kaybedenlerin 44 yaşındaki Özkan K. ve Ayhan B. olduğunu aktararak, saldırgan ve kurbanların bir lüks araç markasına taşımacılık hizmeti veren Rhenus şirketinde çalıştıklarını belirtti.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, saldırganında 53 yaşında bir Türk olduğu ifade edilerek, "Bir Türk iki hemşerisini öldürdü" başlığıyla haber okuyuculara servis edildi. Haberlerde, saldırının nedeninin daha önce yaşanılan bir tartışma yüzünden çıktığı iddia edildi. Ludwigsburg polisi saldırganı gözaltına almıştı.

Lüks araç markasının sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. - STUTTGART