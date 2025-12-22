Haberler

Almanya'da bu yıl binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit edildi

Güncelleme:
Almanya Federal Kriminal Dairesi, 2025 yılında binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit edildiğini açıkladı. İHA tehditlerinin arkasında Rusya'nın olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ülkede güvenlik önlemleri artırılıyor.

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi(BKA) 2025 yılında binden fazla şüpheli insansız hava aracı (İHA) uçuşu gerçekleştiğini açıklanırken, tehditlerin arkasında Rusya olduğunun kesin olarak bilinemediğini belirtildi.

Avrupa'da son dönemde artan insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler için ülkeler savunmalarını güçlendiriyor. Bu kapsamda bir dizi önlem alan ve ortak savunma merkezini hayata geçiren Almanya'da bu yıl binden fazla yasa dışı uçuş yapan İHA tespit edildiği bildirildi. Federal Kriminal Dairesi(BKA) Başkanı Holger Münch Alman medyasına yaptığı açıklamada, 2025 yılında askeri tesisler, havalimanları, silah üretim fabrikaları ile limanlar gibi kritik altyapılar üzerinde seyreden binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit ettiklerini bildirdi. Münch, artan İHA tehditleri sonrası ilk kez bu kapsamda bir rapor hazırlandığını da belirtti.

Rusya şüphesi

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch, söz konusu yasa dışı İHA uçuşlarının önemli bir tehdit kaynağı olduğunu belirterek, "Psikolojik etkilerinin yanı sıra bu uçuşlar istihbarat toplama amacıyla yapılabilir. Bunların hobi amaçlı olmadığını belirtmekte fayda var. Çünkü İHa sürüleri bile gördük" dedi.

Münch, yasa dışı İHA uçuşlarının arkasında Rusya'nın olup olmadığına ilişkin bir soruya, İHA pilotlarının yakalamanın ve sorgulamanın zorluğuna dikkat çekerek, "Bunu kesin olarak bilmiyoruz" cevabını verdi.

Almanya'da İHA tehditleri

Ekim ayında Münih havalimanında iki gün ardı ardına görülen İHA'lar nedeniyle uçuşlar iptal edilmiş, diğer havalimanları, askeri tesisler, demiryolları ile enerji başta olmak üzere kritik altyapılar üzerinde de çok sayıda İHA görülmüştü. Bunun üzerine geçen hafta Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele amacıyla İHA savunması için eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak savunma merkezini açmıştı. Alman Silahlı Kuvvetleri(Bundeswehr) de kendi bünyesinde İHA'larla mücadele birliği kurulacağını duyurmuştu. - BERLİN

