Haberler

Almanya'da Uluslararası Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi, 2016-2021 yılları arasında 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çalan 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 44 şüpheli hakkında inceleme yapılıyor.

Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi, yürütülen uluslararası operasyonda 2016 ila 2021 yılları arasında 193 ülkeden 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çalan ve 300 milyon eurodan fazla mali zarara neden olan 18 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Alman polisi, çevrimiçi dolandırıcılık şebekesine yönelik uluslararası operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi, Alman ödeme hizmetleri sağlayışı şirketlerin de karıştığı çevrimiçi kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüphelilerin yayın, arkadaşlık ve eğlence hizmetleri için oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden abonelik yoluyla parayı zimmetlerine geçirmek için 4 büyük Alman ödeme hizmeti şirketi ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu şirketlerin adlarını açıklamadı.

Alman polisi ve savcılar, şüphelilerin 2016 ila 2021 yılları arasında 193 ülkeden 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çaldığını ve 300 milyon eurodan fazla mali zarara neden olduğunu vurguladı.

"Çeşitli ülkelerden 44 şüpheli mercek altına alındı"

Savcılar ayrıca, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 44 şüphelinin mercek altına alındığını açıkladı. Bu kişilerin arasında dolandırıcılık şebekesi üyeleri, ödeme şirketleri çalışanları ve "suç hizmeti" sağlayıcılarının da yer aldığı belirtildi.

Yetkililer yürütülen operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin Almanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD'de ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı adreslerde arama gerçekleştirdiğinin de altını çizdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.