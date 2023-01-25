Almanya'da trende bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Almanya'da Kiel-Hamburg seferini yapan yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Almanya'da Kiel-Hamburg seferini yapan yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Almanya'da yolcu treninde bıçaklı saldırı düzenlendi. Kiel-Hamburg seferini yapan yolcu treninin Brokstedt İstasyonuna yaklaştığı sırada düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandığı bildirildi. Saldırganın, polis tarafından gözaltına alındığı açıklanırken, saldırganın kimliği hakkında bilgi paylaşılmadı. Saldırının ardından Brokstedt'teki tren istasyonunun çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, istasyon birkaç saatliğine ulaşıma kapatıldı. Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganın yabancı uyruklu olduğu ifade edildi. - HAMBURG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Almanya 3. Sayfa Haberler

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