Almanya'da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 3 ölü

Almanya'nın Hannover kentinde bir yolcu treninin hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti yakınlarında bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir araca yolcu treni çarptı. Yerel saatle 04.50 sıralarında meydana gelen olayda, araçta bulunan 20'li yaşlardaki 3 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, trendeki 42 yolcunun yara almadığı, bir personelin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Demiryolu ulaşıma kapatıldı

Kazanın ardından Hannover ve Nienburg arasındaki demiryolunun geçici olarak ulaşıma kapatılması nedeniyle çok sayıda tren seferi ertelendi ve iptal edildi. - HANNOVER