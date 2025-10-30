Almanya'da Rusya İçin Casusluk Yapan Üç Zanlıya Hapis Cezası

Almanya'daki Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, Rusya adına casusluk yaptıkları ve demiryolları ile askeri altyapılara yönelik sabotaj planladıkları gerekçesiyle, Nisan 2024'ten bu yana gözaltında bulunan 3 zanlıya 6 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Almanya'da Rusya için casusluk yaptıkları ve ülkeden Ukrayna'ya yapılan yardımları sabote etmek için planlamalar yaptıkları gerekçesiyle 18 Nisan 2024 tarihinden bu yana gözaltında bulunan 3 zanlı hakkında karar çıktı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, davanın bugünkü karar duruşmasında baş sanık Dieter Schmidt'i Ekim 2023-Nisan 2024 tarihleri arasındaki casusluk faaliyetleri ve terör örgütü üyeliğinden suçlu bularak 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Schmidt hakkındaki tüm suçlamaları reddetse de mahkeme, 41 yaşındaki Schmidt'nin 2014-2016 yılları arasında Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusuna karşı savaşan bir örgütün üyesi olduğuna da hükmetti. Alman basını, Schmidt'in tutuklanma kararının ardından ilk sözlerinin, Rus konsolosluk yetkililerinden kendisini ziyaret etmelerini istediği yönünde olduğunu yazdı. Adları Alex D. ve Alexander J. olarak açıklanan diğer iki sanık ise sırasıyla 6 ay ve 1 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

Sanıklar, geçtiğimiz yıl gözaltına alınmıştı

Federal Savcılık, 18 Nisan 2024 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Bayreuth kentinde gözaltına alınan zanlıları yabancı bir gizli istihbarat servisi için çalışmak, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımları sabote etmek için demiryolları ve altyapılara saldırılar düzenlemek, askeri tesislerin fotoğraflarını çekmekle suçlamıştı. Nisan 2024 tarihinden bu yana tutuklu bulunan zanlıların Almanya'daki ABD tesisleri dahil olmak üzere ülkedeki "potansiyel hedefler" konusunda da birlikte çalıştıkları iddia edilmişti. - MÜNİH