Haberler

Almanya'da Rusya İçin Casusluk Yapan Üç Zanlıya Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, Rusya adına casusluk yaptıkları ve askeri altyapılara sabotaj planladıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan üç sanlıya 6 ay ile 6 yıl arasında hapis cezası verdi.

Almanya'daki Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, Rusya adına casusluk yaptıkları ve demiryolları ile askeri altyapılara yönelik sabotaj planladıkları gerekçesiyle, Nisan 2024'ten bu yana gözaltında bulunan 3 zanlıya 6 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Almanya'da Rusya için casusluk yaptıkları ve ülkeden Ukrayna'ya yapılan yardımları sabote etmek için planlamalar yaptıkları gerekçesiyle 18 Nisan 2024 tarihinden bu yana gözaltında bulunan 3 zanlı hakkında karar çıktı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, davanın bugünkü karar duruşmasında baş sanık Dieter Schmidt'i Ekim 2023-Nisan 2024 tarihleri arasındaki casusluk faaliyetleri ve terör örgütü üyeliğinden suçlu bularak 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Schmidt hakkındaki tüm suçlamaları reddetse de mahkeme, 41 yaşındaki Schmidt'nin 2014-2016 yılları arasında Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusuna karşı savaşan bir örgütün üyesi olduğuna da hükmetti. Alman basını, Schmidt'in tutuklanma kararının ardından ilk sözlerinin, Rus konsolosluk yetkililerinden kendisini ziyaret etmelerini istediği yönünde olduğunu yazdı. Adları Alex D. ve Alexander J. olarak açıklanan diğer iki sanık ise sırasıyla 6 ay ve 1 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

Sanıklar, geçtiğimiz yıl gözaltına alınmıştı

Federal Savcılık, 18 Nisan 2024 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Bayreuth kentinde gözaltına alınan zanlıları yabancı bir gizli istihbarat servisi için çalışmak, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımları sabote etmek için demiryolları ve altyapılara saldırılar düzenlemek, askeri tesislerin fotoğraflarını çekmekle suçlamıştı. Nisan 2024 tarihinden bu yana tutuklu bulunan zanlıların Almanya'daki ABD tesisleri dahil olmak üzere ülkedeki "potansiyel hedefler" konusunda da birlikte çalıştıkları iddia edilmişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.