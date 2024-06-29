Almanya'da Polis, AfD Partisinin Kongresine Müdahale Etti

Almanya'nın Essen kentinde polis, aşırı sağcı AfD partisinin kongresini engellemek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde yıllık kongresini gerçekleştiren aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yaklaşık 20 bin kişi tarafından protesto edildi. Protestocular sabah saatlerinde kongrenin yapılacağı Grugahalle salonuna doğru yürüyüşe geçti. Bazı protestocuların kongrenin başlamasını engellemek için yolu kapatmaya çalışmasıyla devreye çevik kuvvet polisi girdi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestoculara müdahale etti. Bazı protestocuların gözaltına alındığı öğrenildi.

"Buradayız, kalacağız"

İki gün sürecek AfD Kongresi, yaklaşık 600 delegenin katılımıyla planlandığı gibi sabah saatlerinde başladı. Partinin eş başkanı Alice Weidel, "Dışarıda olup bitenlerin demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. Biz buradayız ve kalacağız. Tüm siyasi partiler gibi bizim de kongre yapma hakkımız var" ifadelerini kullandı. Alice Weide, Tino Chrupalla ile birlikte kongrede yeniden eş başkan seçildi.

Alman medyasına göre aşırı sağa karşı hafta sonu yapılacak gösterilere 100 bine yakın kişinin katılması bekleniyor.

Aşırı sağ yükselişte

Öte yandan, Haziran ayı başında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Almanya'dan aşırı sağcı AfD, sandıktan ikinci çıkmıştı. - ESSEN