Almanya'da PKK'nın sözde bölge sorumlusuna 4 yıl 5 ay hapis cezası

Almanya'da Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olan 58 yaşındaki Abdullah Ö.'ye 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olan 58 yaşındaki Abdullah Ö. hapis cezasına çarptırıldı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Abdullah Ö.'nün terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg bölgelerinin sözde sorumlusu olduğunu belirterek, örgüt için 2020-2021 yılları arasında 900 bin euro para topladığını ifade etti.

Abdullah Ö.'nün Fransa'da da aynı suçtan 3 yıl tutuklu bulunduğunu açıklayan Mahkeme, Abdullah Ö.'yü 4 yıl 5 ay hapis cezası çarptırdı. - FRANKFURT