Almanya'da NSU Dava Süreci Başlıyor: Susann E. 6 Kasım'da Mahkeme Önüne Çıkacak

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Susann E., 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden ve tam olarak aydınlatılamayan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerine ilişkin yeni bir dava süreci başlıyor. Dresden Bölge Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, NSU'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Susann E., 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Susann E. Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütüne destek vermek, ayrıca bu örgütün silahlı soygunlarına yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. İddianameye göre, Susann E., 2007 yılından itibaren NSU hücresini oluşturan Beate Zschpe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un sahte kimliklerle yer altında yaşadıklarını biliyordu. İddianamede, Susann E'nin, Zschpe'nin doktora gidebilmesi için sağlık sigortası kartını kullanmasına, yine tren bileti alması için de Zschpe'ye kimlik bilgilerini kullanmasına izin verdiği belirtiliyor. Ayrıca zanlı E.'nin yine Zschaepe ve Böhnhardt'ı, terör hücresinin 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta yaptıkları son banka soygununda kullandıkları kiralık karavanı teslim almaya götürdüğü de aktarılıyor.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'nde 5 yıldan fazla süren NSU ana davası sırasında terör hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschpe ile birlikte yargılananlar arasında yer alan André E.'nin eşi Susann E.'nin yargılanacağı dava, Dresden Bölge Yüksek Mahkemesi'nde 6 Kasım'da başlayacak ve 43 duruşma yapılması planlandı. Davada mahkeme kararının da 2026 yılı haziran ayında çıkması bekleniyor.

NSU kurbanlarının ailelerinin imza kampanyası 150 bine ulaştı

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hükümlüsü Beate Zschaepe'nin aşırı sağcılıktan kurtulma programına kabul edilmesi kurbanların ailelerini harekete geçirdi. NSU tarafından katledilen Enver Şimşek, Theodoros Boulgarides ve Mehmet Kubaşık'ın çocukları, Zschaepe'nin neo-Nazi çıkış programına kabul edilmesine tepki gösterdi ve kararın geri çekilmesi için 14 Ağustos'ta imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 2 aydır devam eden imza kampanyasında 150 bin imzaya ulaşıldı.

NSU Davası

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı.

Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G.'ye 3, Carsten S.'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti. André E. ise NSU davasında iki buçuk yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti. - BERLİN